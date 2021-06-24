كريستيانو رونالدو: شكرا لك "دائي"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان دائي كتب عبر حسابه على (إنستجرام) مع صورة لمهاجم يوفنتوس "التهاني لرونالدو، الذي أصبح الآن على بعد هدف واحد من تحطيم الرقم القياسي للأهداف الدولية للرجال".

ويعتبر دائي (52 عاما) والمعتزل الآن من أفضل اللاعبين الآسيويين في كل العصور وسجل 109 أهداف في 149 مباراة مع المنتخب الإيراني.

وأبرز اللاعب الإيراني السابق "يشرفني أن هذا الإنجاز الرائع يعود إلى رونالدو، بطل كرة القدم عظيم وشخص يهتم بالعمل الإنساني ويمثل مصدر إلهام في جميع أنحاء العالم".

وعادل كريستيانو أمس الرقم القياسي لدائي (109 أهداف) بعدما سجل ثنائية منتخب البرتغال أمام فرنسا في المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2) على ملعب بوشكاش آرينا في بودابست ضمن منافسات كأس اليورو.

وبالإضافة إلى ذلك، يعد قائد منتخب البرتغال هو الهداف التاريخي في كأس الأمم الأوروبية بواقع 14 هدفا، متقدما على اللاعب الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني (9 أهداف).

وعلق على معادلة رونالدو لرقمه القياسي، حيث كتب "أهنئ كريستيانو رونالدو الذي بات على بُعد هدف وحيد من تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية".

وأضاف أسطورة آسيا: "أنا فخور بأن هذا الإنجاز التاريخي سيرتبط باسم رونالدو، فهو بطل عظيم لكرة القدم وراعي للإنسانية ومصدر إلهام وصاحب تأثير بمختلف أنحاء العالم".

ولم يفوت أسطورة البرتغال رسالة دائي، ليرد عليه عبر "إنستجرام" برسالة جاء فيها: "الأبطال الحقيقيون يبقون هكذا دائمًا.. أنا فخور للغاية بقراءة هذه الكلمات الطيبة من مثل أعلى مثلك، شكرًا لك يا علي دائي".

ورد رونالدو على حسابه على "إنستجرام" قائلا: "الأبطال الحقيقيون يظلون أبطالا للأبد. أنا فخور جدًا لقراءة هذه الكلمات الرقيقة من أيقونة عظيمة مثلك. شكرًا علي دائي"./انتهی/