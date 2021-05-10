ظريف ونظيره التركي يبحثان التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية وتركيا بحثا مساء اليوم الاثنين خلال اتصال هاتفي الأوضاع في القدس الشريف وتطورات الأراضي المحتلة.

وبحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش اوغلو في اتصال هاتفي مساء اليوم (الاثنين)، مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف آخر الأوضاع في القدس الشريف والتطورات في الأراضي المحتلة.

كما اتفق وزيرا خارجية البلدين على أنه إذا فشل اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم في اتخاذ قرار فعال بشأن عدوان كيان الاحتلال في القدس، ان يتابع الجانبان القضية في اطار اليات الجمعية العامة للامم المتحدة وكذلك الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الاسلامي.

وشدد وزيرا الخارجية على ضرورة تكيف الاتصالات بين البلدين في هذا الصدد.

وابدى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تغريدة على تويتر رد فعله على إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني النار على المصلين في المسجد الأقصى.

وغرد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف اليوم (الاثنين) ردًا على الفظائع الصهيونية الأخيرة في المسجد الأقصى: لم يكن كافياً للكيان الاسرائيلي اغتصاب اراضي ومنازل الفلسطينيين وايجاد نظام عنصري ومنع تلقيح المواطنين الفلسطينيين في الاراضي الواقعة تحت الاحتلال غير المشروع ليقوم على اعتاب اقدس عيد للمسلمين باطلاق النار على المصلين الابرياء داخل ثالث اقدس مسجد للمسلمين.

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