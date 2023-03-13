أمير عبداللهيان يبحث مع نظيره الروسي الاجتماع الرباعي لحل الخلافات بين سوريا وتركيا

واجرى وزيرا خارجية جمهورية إيران الإسلامية حسين اميرعبداللهيان وروسيا سيرغي لافروف مساء اليوم الاثنين مباحثات هاتفية تبادلا خلالها وجهات النظر .

ورحب وزير الخارجية الروسي وفي هذا الاتصال الهاتفي، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية.

وبحث الطرفان وجهات نظرهما حول تطورات الاتفاقية الشاملة للتعاون الطويل الامد .

وتبادل وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الآراء بشأن عقد اجتماع رباعي (إيران وروسيا وتركيا وسوريا) لحل الخلافات بين سوريا وتركيا.

وكانت آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية من بين الموضوعات الأخرى التي ناقشها وزيرا الخارجية ، حيث أكد وزير الخارجية الايراني على النظرة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال التركيز على الحل السياسي والحوار.

وبحث اميرعبداللهيان ولافروف في اتصالهم الهاتفي التطورات المتعلقة بالتعاون التقني بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية .

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