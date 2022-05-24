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٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١٠:١٤ ص

وزير الخارجية التركي يصل إلى فلسطين المحتلة اليوم

وزير الخارجية التركي يصل إلى فلسطين المحتلة اليوم

يصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم إلى الاراضي المحتلة الفلسطينية في زيارة تستغرق يومين، حسبما أفادت خارجية الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن "زيارة تشاووش أوغلو، وهي أول زيارة لوزير خارجية تركي إلى إسرائيل منذ 15 عاما، تهدف إلى دفع وتعزيز العلاقات بينهما في أعقاب زيارة الرئيس (الاحتلال) الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى تركيا واجتماعه مع التركي رجب طيب أردوغان في مارس الماضي".

وفور وصوله إلى الاراضي المحتلة صباح اليوم الثلاثاء سيتوجه تشاووش أوغلو إلى رام الله للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في وقت لاحق اليوم.

ومن المتوقع أن يجتمع تشاووش أوغلو الأربعاء مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد لمناقشة عودة السفراء في تركيا والكيان الاسرائيلي، وقضايا أخرى، كما سيلتقي مسؤولين "إسرائيليين" آخري.

/انتهى/

رمز الخبر 1923993
https://ar.mehrnews.com/news/1923993/

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