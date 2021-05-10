المقاومة هي الطريق الصحيح والقادر على مكافحة الاستكبار الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حكومة الانقاذ الوطني في اليمن هنّأت الرد الصاروخي للمقاومة على الكيان الصهيوني وعدّت المقاومة بمثابة الطريق الصحيح والقادر على مكافحة الاستكبار الصهيوني.

وهنّا رئيس الوفد المفاوض لحكومة الانقاذ الوطني في اليمن محمد عبدالسلام، في رسالة وجهها بهذا الشأن، المقاومة الفلسطينية وورد فيها: إن عمليات الرد العسكري والصاروخي للمقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني المحتل.

واضاف: إننا نشد على أيدي أبطال المقاومة الاحرار في مواجهة الاحتلال وبناء المستوطنات.

وعدّ المقاومة والكفاح بمثابة الطريق الصحيح والخيار العملي والكفوء للرد على الاستكبار الصهيوني.

ويشار الى ان الجناح العسكري لحركة حماس (كتائب عز الدين القسام) حدّدت مهلة للكيان الصهيوني لغاية الساعة السادسة عصرا وحذرت قوات الكيان من مغبة عدم الانسحاب من المسجد الاقصى وحي الشيخ جراح والافراج عن الاسرى الفلسطينيين والا فانها تستهدف بالصواريخ مواقع الكيان في القدس الغربية والمستوطنات القريبة من قطاع غزة.

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