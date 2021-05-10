القسام یهدد الإحتلال من جديد و العدو ينسحب من الجامع القبلي

وافادت وکالة مهر للانباء انه توعدت الكتائب الاحتلال الصهيوني أنها سترد على الاحتلال إذا لم يلتزم بذلك خلال ساعتين من الآن.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام اوبعبيدة عبر قناته على تليجرام: "إذا لم يفك العدو الحصار عن المرابطين المعتكفين في المسجد الاقصى فلينتظر ردنا خلال ساعتين".

ويجدر بالذكر أن كتائب القسام قد وجهت ضربةً صاروخيةً للعدو الإسرائيلي في القدس المحتلة رداً على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى.

كما استهدفت المقاومة بمائة وخمسين صاروخًا مغتصبات غلاف غزة ومغتصبة "سديروت"، كما استهدفت جيبًّا صهيونيا شمال القطاع بصاروخ موجه.

واعترف جيش الاحتلال بإصابة صهيوني جراء هذا الاستهداف.

ومن جانب آخر قال مراسل المنار أن قوات الاحتلال تنسحب من المسجد القبلي والمعتكفون يخرجون الى الساحات الخارجية.

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