سيادة واستقلال وامن ايران المستديم ثمرة تضحيات الشهداء/تسجيل 351 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا

روحاني: سيادة واستقلال وامن ايران المستديم ثمرة تضحيات الشهداء

قال الرئيس الايراني ان الاستقلال والحرية والامن المستديم في ايران اليوم، تحقق بفضل دماء الشهداء وتضحيات المجاهدين المرابطين في ساحات الدفاع عن البلاد.

ظريف يستنكر جرائم الكيان الصهيوني في القدس

ابدى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تغريدة على تويتر رد فعله على إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني النار على المصلين في المسجد الأقصى.

خطيب زادة: وزارة الخارجية تسلم بغداد مذكرة احتجاج اثر الاعتداء على القنصلية الإيرانية

ادان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بشدة التعرض للاماكن الدبلوماسية الايرانية في العراق، وقال انه تم تسليم السفارة العراقية بطهران مساء الاحد مذكرة احتجاج اثر الاعتداء على القنصلية الايرانية في كربلاء.

المركزي الإيراني: توفير اللقاح من اولويات عمل البنك المركزي/انخفاض في اسعار العملة الاجنبية بالفترة القادمة

أكد محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي، أن توفير اللقاح من اولويات عمل البنك المركزي، وان اسعار العملة الاجنبية ستشهد انخفاضا خلال الفترة القادمة.

الحرس الثوري يدين الهجوم الارهابي الذي استهدف مدرسة البنات في كابول

اصدر الحرس الثوري بيانا، دان فيه بشدة الجريمة الارهابية التي طالت مدرسة "سيد الشهداء" (ع) للبنات في العاصمة الافغانية كابول؛ واصفا هذا الاجراء بانه مخطط امريكي لاعادة الارهاب التكفيري واضرام نار الحرب والفوضى في هذا البلد.

قاليباف: دماء الشهيد سليماني زادت من دافع المقاومة مئة ضعف

كتب رئيس المجلس الشورى الاسلامي، محمد باقر قاليباف، على تويتر ان سلسلة أحداث الانتقام من اعتداءات الصهاينة في الأراضي المحتلة أظهرت أن خيانة التطبيع ودماء الشهيد سليماني زادت من دافع المقاومة مئة ضعف.

السفير الإيراني الجديد يلتقي وزير الخارجية السوري

تسلم وزير الخارجية السوري نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد لدى دمشق، مهدي سبحاني، الذي أكد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وزارة الصحة: تسجيل 351 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي، أنه بوفاة 351 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 75 الفا و261 شخصا.

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