فنزويلا تدين اعتداءات الكيان الصهيوني على المسجد الاقصى والفلسطينيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدرت وزارة الخارجية الفنزويلية بيانا أدانت فيه بشدة أعمال النظام الصهيوني العنيف وغير المبرر ضد الفلسطينيين، بما في ذلك التهجير القسري للسكان الشرعيين في حي الشيخ جراح بالقدس وقصف المناطق الفلسطينية.

كتب وزير الخارجية الفنزويلي "خورخي أرياسا "على موقع تويتر باسم بلاده "هذه الهجمات انتهاك واضح لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بما في ذلك تهجير الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم".

وانتقد وزير الخارجية الفنزويلي تصعيد العدوان العسكري الصهيوني الذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 24 فلسطينيا، وجدد دعم بلاده لسيادة الشعب الفلسطيني واستقلاله وتقرير مصيره.

وشدد أرياسا على أن الحل السلمي الوحيد لإنهاء الصراع هو الحوار القائم على الاحترام المتبادل بين الطرفين.

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