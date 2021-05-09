الحوثي: يجب على المطبعين انسحابهم من اتفاقيات التطبيع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب الحوثي في تغريدة له على تويتر: "برروا تطبيعهم مع الكيان من أجل السلام ( في اشارة واضحة الى الإمارات) وثبت استمرار ممارسة الكيان للإرهاب ضد شعب ومقدسات فلسطين.. فيجب على المطبعين انسحابهم لعدم تحقق المبرر".

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