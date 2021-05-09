الحوثي: يجب على المطبعين انسحابهم من اتفاقيات التطبيع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب الحوثي في تغريدة له على تويتر: "برروا تطبيعهم مع الكيان من أجل السلام ( في اشارة واضحة الى الإمارات) وثبت استمرار ممارسة الكيان للإرهاب ضد شعب ومقدسات فلسطين.. فيجب على المطبعين انسحابهم لعدم تحقق المبرر".
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دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي"، الإمارات والمطبعين العرب، للإنسحاب من اتفاقيات التطبيع مع كيان الاحتلال، لعدم تحقيق "المبرر" من التطبيع.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب الحوثي في تغريدة له على تويتر: "برروا تطبيعهم مع الكيان من أجل السلام ( في اشارة واضحة الى الإمارات) وثبت استمرار ممارسة الكيان للإرهاب ضد شعب ومقدسات فلسطين.. فيجب على المطبعين انسحابهم لعدم تحقق المبرر".
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