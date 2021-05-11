مواقف دول العالم تجاه التطورات الأمنية في فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد اتخذ مسؤولون ووزراء خارجية بعض الدول مواقف مختلفة ومتضاربة في بعض الأحيان رداً على جرائم النظام الصهيوني بحق الفلسطينيين في القدس المحتلة والهجمات الصاروخية والانتقامية لقوات المقاومة على قطاع غزة.

ادان وزيرا الخارجية الروسي والتركي تهجير الفلسطينيين في القدس

أعرب وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف"، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي "مولود جاويش اوغلو" ، عن قلقه من تصاعد التوترات بين الفلسطينيين والمسلحين الصهاينة في القدس المحتلة وادانوا العمل اللاإنساني للنظام الصهيوني المحتل في تهجير العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وزراء الخارجية الروسي والتركي يدينان العمل اللاانساني للنظام الصهيوني في تهجير العائلات الفلسطينية

البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية يقلقون من الهجوم الصاروخي على الأراضي المحتلة!

قال المتحدث باسم الخارجية الامريكية "نيد برايس" بينما نحث جميع الأطراف على خفض التوترات، فإننا نعترف بحق إسرائيل المشروع (!) في الدفاع عن النفس والدفاع عن الشعب و الارض.

كما انه دعا جميع الأطراف التزام الهدوء وتقليل التوترات وكذلك الامتناع عن المواجهات العنيفة."

كما انه قال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" إن الهجمات الصاروخية من غزة على الأراضي المحتلة يجب أن تتوقف "على الفور" ودعا جميع الأطراف إلى تخفيف التوترات واتخاذ الخطوات اللازمة.

قال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" إن الهجمات الصاروخية من غزة على الأراضي المحتلة يجب أن تتوقف "على الفور" ودعا جميع الأطراف إلى تخفيف التوترات واتخاذ الخطوات اللازمة.

واضاف "نحن نركز بشكل كبير على الوضع في اسرائيل والضفة الغربية وغزة ونشعر بقلق عميق ازاء الهجمات الصاروخية التي نشهدها حاليا وضرورة وقفها على الفور".

وزارة الخارجية الفرنسية ردت على جرائم الكيان الصهيوني

أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء يوم الاثنين، بيانا دون التطرق إلى جرائم النظام الصهيوني، أعربت فيه عن قلقها إزاء الرد الصاروخي والرد الانتقامي لفصائل المقاومة على مواقف النظام الصهيوني.

واضاف البيان ان "فرنسا تدين بشدة اطلاق الصواريخ من قطاع غزة على الاراضي المحتلة الاسرائيلية في انتهاك للقانون الدولي".

كما قالت الخارجية الفرنسية إن التهديد بالإخلاء القسري لسكان حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة غير قانوني وزاد التوترات.

قالت الخارجية الفرنسية إن التهديد بالإخلاء القسري لسكان حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة غير قانوني وزاد التوترات.

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