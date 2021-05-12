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١٢‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٩:٥٤ ص

مسؤول إيراني:

مجلس الامن لا يمكنه ان يكون لامباليا تجاه جرائم الاحتلال/ على واشنطن انهاء حمايتها للكيان

مجلس الامن لا يمكنه ان يكون لامباليا تجاه جرائم الاحتلال/ على واشنطن انهاء حمايتها للكيان

وصف سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، طبيعة الكيان الصهيوني بانها عنصرية، داعيا مجلس الامن الدولي لعدم تجاهل جرائم هذه الكيان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب تخت روانجي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الثلاثاء: ان استمرار هجمات الكيان الاسرائيلي اسفر عن استشهاد واصابة عدد كبير من الفلسطينيين الابرياء.

واضاف: ان الطبيعة العنصرية لكيان التمييز العنصري تعني هيمنة الظلم.

وتابع مندوب ايران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة: ان مجلس الامن الدولي لا يمكنه ان يكون لامباليا تجاه هذه الجرائم ويجب على الولايات المتحدة انهاء حمايتها لـ"اسرائيل".

يذكر ان الهجمات الجوية والمدفعية الصهيونية المستمرة منذ عدة ايام على قطاع غزة ادت لغاية الان الى استشهاد ما لا يقل عن 30 فلسطينيا واصابة اكثر من 200 آخرين.

رغم ذلك لا تسمح الولايات المتحدة باتخاذ اي قرار في مجلس الامن الدولي لوقف العدوان الهمجي الصهيوني على قطاع غزة والفلسطينيين في القدس وسائر المناطق المحتلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1914406
https://ar.mehrnews.com/news/1914406/

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