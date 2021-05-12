بايدن یصر علی دعمه الثابت لأمن الکیان المحتل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر البيت الأبيض في بيان أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تباحث مع مسؤولين في الحكومة المصرية بشأن الوضع في غزة والقدس، وناقشوا اتخاذ خطوات لاستعادة الهدوء خلال الأيام المقبلة واتفقا على الإبقاء الاتصال بشكل وثيق.

ونقل سوليفان “دعم الرئيس (الأمريكي جو بايدن) الثابت لأمن "الکیان المحتل" وحقها المشروع في الدفاع عن نفسها وشعبها، مع حماية المدنيين. كما نقل تشجيع الولايات المتحدة للخطوات الرامية إلى استعادة الهدوء المستدام. واتفقا على مواصلة البقاء على اتصال وثيق” حسب تعبيره.

ومنذ بداية رمضان، 13 أبريل الماضي، ترتكب الشرطة ومستوطنون إسرائيليون اعتداءات "وحشية" في القدس، وخاصة منطقة "باب العمود" والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي "الشيخ جراح"، حيث ترغب الکیان المحتل في طرد عائلات فلسطينية من منازلها.

ومنذ الاثنين، استشهد 35 فلسطينيا، بينهم 12 طفلا و3 سيدات، في غارات إسرائيلية على قطاع غزة.

وتوعد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتعزيز وتيرة وشدة الغارات التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة، وهدد حركة حماس بأنها ستواجه ضربات لم تكن تتوقعها.

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