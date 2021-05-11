ارحل يا محتل / ولى زمن الهزائم

وكالة مهر للانباء _ في ظل الاوضاع الراهنة في فلسطين والقدس والمدن المحتلة الاخرى نقدم لكم بعض مما يجري للمحتل وما يتداوله اعلام العدو.

نقلا عن قناة كان العبرية قال الصحفي الصهيوني جال بيرجير: ننتقل من حلبة الى حلبة، بدأنا بالقدس، ومررنا بغزة، والآن الحلبة تشتعل باللد، هذا ما تريده حماس.

واكدت قناة كان العبرية انه يوجد عدة مواجهات هذه الليلة في المناطق الشمالية بالبلاد، تحديدا في عكا، وهناك إصابة خطيرة خلال شجار عنيف بين الشرطة والسكان العرب في عكا.

واما القناة 13 العبرية فاعتبرت الأوضاع خطيرة بالمدينة. وطالب رئيس بلدية اللد يائير لفيفو الشرطة والحكومة فرض حظر التجول بالمدينة.

وقال الصحفي الصهيوني مفزاكي راعم: سيتم نقل عددا من كتائب شرطة حرس الحدود من الضفة الى اللد، من أجل اعادة النظام بالمدينة.

اما المراسل العسكري للقناة 12 "روني دانيل"غرد: إسرائيل أفلست.

و نقلا عن قناة كان العبرية: اصيب شرطي إسرائيلي قبل قليل في مدينة اللد، جراء إلقاء الحجارة، وتم تحويله لتلقي العلاج بالمستشفى.

و نشرت إذاعة الجيش ان المجلس السياسي والأمني المصغر الكابينت ينعقد غدا الساعة التاسعة صباحا بمقر وزارة الجيش بالكرياة.

واما معاريف فقد اخبرت عن مراسل الشؤون العربية ياسر عقبة عن تظاهرات في مدينة راهط بالنقب.

وإذاعة الجيش اعلن انه ما زال الحريق في خطوط انابيب النفط بين عسقلان وإيلات مشتعلا، والذي نتج جراء سقوط صواريخ على عسقلان ميساء اليوم، بدون وقوع إصابات.

واكدت القناة ١٣ ان حماس أظهرت سيطرتها في غزة والرملة والقدس.

وموقع والا العبري كتب أن وزير الجيش غانتس يوعز بنقل قوات من الجيش وحرس الحدود الى داخل المدن المختلطة في إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي الان في عسقلان وزكيم.

واما القناة 12 العبرية اخبرت متابعيها عن بدء إجلاء عائلات يهودية من مدينة اللد.

وعما يجري غي فلسطين المحتلة فاعتبر مراسل إذاعة الجيش الصهيوني ان الإسرائيليين تلقوا اليوم تصور عن الحرب مع ⁧‫"حزب الله".

وحسب شهود عيان فقد اطلق مسلحون النار صوب دوريات شرطة الاحتلال مما أجبرها على الفرار من مدينة بئر السبع المحتلة.

واعتبر بيتخون شوتيف: الحوادث عنيفة في أم الفحم.

اما الاخبار العاجلة لقناة 12 العبرية اخبرت عن إضرام النار في عدة مراكز للشرطة الإسرائيلي في ام الفحم، ورهط قبل قليل.

واشارت تقارير في بئر السبع ان مسلحين يتجولون في المدينة ويطلقون النار على المحال اليهودي.

وهناك اخبار عاجلة تنقلها قناة "كان" العبرية عن إطلاق نار يستهدف عناصر شرطة الاحتلال في يافا.

واعلنت سلطات الاحتلال عن عدد من القتلى والجرحى منهم في حالات حرجة.

وعن مصادر محلية ان شبان يحرقون كنيساً في مدينة اللد المحتلة ومواجهات عنيفة في مدينة الخليل.

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