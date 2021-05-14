تسجيل 10145 اصابة و 202 وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت دائرة العلاقات العامة في وزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الجمعة، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة، تسجیل 10 الاف و 145 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا المستجد لیرتفع إجمالي عدد المصابین بفیروس كوفيد-19 في البلاد الی ملیونین و 732 الفا و 152 شخصا بينهم 5 الاف و468 شخصا يخضعون للعناية المركزة.

واشارت وزارة الصحة والعلاج و التعليم الطبي الى وفاة 202 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، ليبلغ عدد المتوفین بسبب كورونا في ایران 76 الفا و 433شخصا.

واضافت ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونین و196 الفا و 197 شخصا.

واوضح التقرير بان 17 مليونا و750 الفا و149 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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