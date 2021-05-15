ظريف يؤكد ضرورة وقف الاعتداءت الكيان الصهيوني على فلسطين/ تسجيل 202 حالة وفاة بكورونا

ملتقيا نظيرته الاسبانية... ظريف يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الوحشية للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، ضرورة وقف الاعتداءات الوحشية للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.

خطيب زادة: إيران تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى ضبط النفس وحلّ الخلافات سلمياً

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده أرمينيا وأذربيجان إلى ضبط النفس وحلّ الخلافات الحدودية القائمة بالطرق السلمية.

عراقجي: مشاهدة علم الكيان الصهيوني فوق المباني الحكومية في فيينا مؤلمة

عدّ مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي مشاهدة علم الكيان الصهيوني على مبان حكومية في فيينا أمر مروع ومؤلم.

الحرس الثوري: القضاء على خلية ارهابية جنوب شرق ايران

اعلنت العلاقات العامة لمقر القدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري الاسلامي الايراني، القضاء على خلية ارهابية في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد.

واعظي: العنف ضد الشعب الفلسطيني مؤشر على فشل المنظمات الدولية

وصف مدير مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمود واعظي عنف الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني مؤشرا اخر لعدم فاعلية المنظمات الدولية وفشلها المخزي في ارساء حقوق الانسان والدفاع عن المظلومين.

الصحة الايرانية: تسجيل 10145 اصابة و 202 وفاة جديدة بكورونا

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية اليوم الجمعة عن تسجيل 10145 اصابة و 202 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية.

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