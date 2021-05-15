ظريف يلغي زيارته للنمسا بعد رفع علم الكيان الصهيوني في مقر الحكومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب صحفي نمساوي تغريدة على تويتر قال فيها: في اللحظة الأخيرة ، ألغى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زيارة إلى النمسا كانت مقررة اليوم بسبب رفع الأعلام الإسرائيلية على مباني رئيس الوزراء ووزارة الخارجية في فيينا".

واشار الى ان وزارة الخارجية النمساوية أكدت ذلك ، وقالت : ان هذا الإلغاء (للزيارة) لا يغير علاقاتنا (إيران - النمسا)، التي تعتبر تقليديا قنوات اتصال جيدة ومفتوحة مع إيران، لكننا لا نربط تضامننا مع اسرائيل مع الزيارات الدبلوماسية للدول الاخرى.

يذكر أن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، محمد جواد ظريف ، زار العاصمة الإسبانية يوم الخميس الماضي 13 مايو، في بداية جولته الأوروبية.

وزعم الصحفي النمساوي أن زيارة ظريف إلى فيينا ألغيت، فيما لم تعلن وزارة الخارجية الإيرانية سابقًا عن زيارة النمسا كواحدة من وجهات زيارة وزير الخارجية الايراني الى أوروبا.

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