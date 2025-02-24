عراقجي: على مجلس حقوق الإنسان العمل بناءً على مبدأ العدالة

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن عراقجي أشار إلى العقوبات المفروضة على إيران، وقال: "إن العقوبات التي طُبّقت في مجالات مثل الأدوية وغيرها كانت غير عادلة تمامًا، فقد ألحقَت أضرارًا كبيرة ليس فقط بالشعب الإيراني و البنية التحتية للبلاد، ولكن أيضًا تسببت في خسائر فادحة للعديد من الأبرياء."

كما أضاف: "شعب إيران يدين بشدة جرائم الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة. إن العنف المنظم، و الاعتداء على الكرامة الإنسانية، و الإهانة للبشرية، و انتهاك القوانين الدولية و اتفاقيات جنيف هي من بين الانتهاكات التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي."

وتابع عراقجي قائلًا: "نحن نطالب بتوقف فوري عن أي أعمال عدائية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، ومن مسؤولية الأمم المتحدة و لجنة حقوق الإنسان ضمان تطبيق مبادئ حقوق الإنسان."

كما أكد على استمرار دعم إيران الثابت لشعب فلسطين قائلاً: "إن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره قد تم تجاهله لعقود."

وفي انتقاد منه للنهج التمييزي لبعض المنظمات الحقوقية، أشار عراقجي إلى أن التجارب السابقة أظهرت أن مجلس حقوق الإنسان و المنظمات الحقوقية قد تم استخدامها أحيانًا ضد بعض البلدان.

وأشار إلى أنه يجب على المجلس أن يستمر في عمله بناءً على العدالة، وأن يهتم بمعالجة القضايا المتعلقة بـ عدم المساواة و التمييز و انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.

وفي ختام حديثه، أكد عراقجي أن إيران تواصل دعمها الثابت في التعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على المستوى العالمي ومع الدول الأخرى، مُتخذة خطوات مشتركة لتعزيز التعاون.