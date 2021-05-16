ترشّح 592 شخصا للانتخابات الرئاسية المقبلة في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال عرف، في تصريحه اليوم السبت، إن 552 رجلا و 40 امرأة سجلوا اسمائهم للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

واضاف: إن 89 شخصا كانت أعمارهم أقل من 40 عاماً و 495 شخصا تراوحت أعمارهم بين 40 لغاية 75 عاماً و 8 اشخاص تزيد أعمارهم على 75 عاماً.

ولفت الى ان مجلس صيانة الدستور سيبحث أهلية المرشحين على مدى 10 ايام وسيعلن في نهاية هذه المدة عن القائمة النهائية لمن يحق لهم الخوض في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 18 حزيران/ يونيو المقبل.

ويشار الى ان أمد تسجيل اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة انتهى اليوم السبت حيث استمر 5 ايام.

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