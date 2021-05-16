  1. إيران
  2. السياسة
١٦‏/٠٥‏/٢٠٢١, ٩:٣٠ ص

رئيس اللجنة الانتخابية:

ترشّح 592 شخصا للانتخابات الرئاسية المقبلة في ايران

ترشّح 592 شخصا للانتخابات الرئاسية المقبلة في ايران

أعلن رئيس اللجنة الانتخابية في وزارة الداخلية الايرانية جمال عرف عن تسجيل 592 شخصا اسمائهم للترشّح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال عرف، في تصريحه اليوم السبت، إن 552 رجلا و 40 امرأة سجلوا اسمائهم للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

واضاف: إن 89 شخصا كانت أعمارهم أقل من 40 عاماً و 495 شخصا تراوحت أعمارهم بين 40 لغاية 75 عاماً و 8 اشخاص تزيد أعمارهم على 75 عاماً.

ولفت الى ان مجلس صيانة الدستور سيبحث أهلية المرشحين على مدى 10 ايام وسيعلن في نهاية هذه المدة عن القائمة النهائية لمن يحق لهم الخوض في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 18 حزيران/ يونيو المقبل.

ويشار الى ان أمد تسجيل اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة انتهى اليوم السبت حيث استمر 5 ايام.

/انتهى/

رمز الخبر 1914502
https://ar.mehrnews.com/news/1914502/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 7 + 8 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات