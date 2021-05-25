لجنة الانتخابات تعلن اسماء سبعة مترشحين للانتخابات الرئاسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت اللجنة بناء على المادة 60 من الدستور فان القائمة تضم 7 مترشحين للانتخابات الرئاسية وهم: 1-ابراهيم رئيسي 2-محسن رضائي 3-محسن مهرعلي زادة 4-سعيد جليلي 5-علي رضا زاكاني 6-عبدالناصر همتي 7-امير حسين قاضي زادة هاشمي.

وقد اعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي مساء الاثنين عن انتهاء البت من قبل هذا المجلس في اهلية المترشحين، وقال انه سيتم ارسال القائمة هذه الليلة الى وزارة الداخلية التي ستقوم بالاعلان عنها لاحقا.

وستجري الانتخبات الرئاسية في البلاد يوم 18 حزيران/يونيو القادم.

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