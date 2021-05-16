سرايا القدس تبدأ حملة صاروخية مكثفة رداً على جرائم العدو الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أعلنت مسؤوليتها اليوم الأحد، عن مواصلة القصف الصاروخي للمواقع والمغتصبات بعدد من قذائف الهاون ورشقات صاروخية مكثفة، في إطار معركة سيف القدس لليوم السابع على التوالي، والتي خاضتها المقاومة رداً على اعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك.

واعترف العدو الصهيوني بإصابة عدد من جنوده داخل موقع نحال العوز العسكري، وذلك بعد استهداف سرايا القدس لموقع نحال العوز بعدد من قذائف الهاون عيار 120ملم.

وبثت سرايا القدس مشاهد تعرض لأول مرة لصاروخ القاسم الذي دخل الخدمة خلال معركة سيف القدس واستهدفت به تحشدات القوات العسكرية البرية شرق خانيونس رداً على العدوان المستمر في المسجد الأقصى وقطاع غزة.

ومنذ بداية معركة سيف القدس، اعترف العدو بمقتل 10صهاينة بينهم عدد من الجنود وأصيب المئات، بعضهم في حال الخطر، جراء سقوط صواريخ سرايا القدس والمقاومة على المغتصبات والمدن المحتلة رداً على اعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى ورداً على العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، منذ العاشر من شهر مايو الجاري.

وتوجه سرايا القدس الآن رشقاتها الصاروخية باتجاه أسدود وعسقلان وسديروت ومغتصبات غلاف غزة. سرايا القدس تدك مدينة نتيفوت بصاروخ بدر 3 المطور.

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