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١٧‏/٠٥‏/٢٠٢١, ٤:٠٧ م

رئيس هيئة الطوارئ يعلن استعداد ايران لمعالجة جرحى الفلسطينيين

رئيس هيئة الطوارئ يعلن استعداد ايران لمعالجة جرحى الفلسطينيين

أعلن رئيس هيئة الطوارئ في البلاد، في رسالة وجهها إلى وزير الصحة، استعداد إيران لنقل جرحى العدوان الصهيوني على غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد رئيس هيئة الطوارئ "بير حسين كوليوند"، في رسالة لوزير الصحة، استعداد مؤسسة الطوارئ في البلاد لإرسال فرق طبية لاغاثة ومعالجة الجرحى، ونقلهم إلى إيران إذا لزم الأمر .

ويشن الكيان الصهيوني المحتل اعتداءات وحشية على قطاع غزة والفلسطينيين منذ يوم الاثنين الماضي، راح ضحيتها 197 فلسطينيا حتى الآن، من بينهم 58 طفلا و 34 امرأة ، فضلا عن إصابة الف و235 آخرين.

كما أطلقت المقاومة الفلسطينية صواريخ على الأراضي المحتلة ردا على العدوان الصهيوني والاعتداءات على غزة.

/انتهى/

رمز الخبر 1914543
https://ar.mehrnews.com/news/1914543/

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