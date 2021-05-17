رسميا .. شركة ايرانية تطور حقلا غازيا مشتركا مع السعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه حضر وزير النفط بيجن زنكنة اليوم الاثنين مراسم توقيع العقد بين المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية "مسعود كرباسيان" والمدير التنفيذي لشركة "بارس" للنفط والغاز " محمد مشكين فام".

وتبلغ قيمة العقد 1.78 مليار دولار، ويستهدف انتاج 28 مليون متر مكعب من الغاز الحامض يوميا لمدة 5 سنوات وفق صيغة اعادة الشراء.

وسيتم نقل الغاز المستخرج الى منشآت منطقة "بارس 2" في كنكان المطلة على الخليج الفارسي، وبعد معالجته ينقل الى مصفاة المرحلتين التطويريتين 12 و19 لحقل بارس الجنوبي.

يقع حقل فرزاد ب في "بلوك فارسي" بالشريط الحدودي البحري بين ايران والسعودية، وتحديدا بمسافة نحو 20 كلم من جزيرة " فارسي"، إذ إن وبحسب احصائيات رسمية تبلغ احتياطاته المقدرة نحو 23 تريليون قدم مكعبة، ومكثفات الغاز نحو 5 الاف برميل مقابل كل مليار قدم مكعبة.

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