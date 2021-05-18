نزوح جماعي من تل أبيب لمستوطنات الضفة الغربية خوفا من صواريخ المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت المصادر المطلعة، أن "هناك حالة نزوح جماعي للمستوطنين الإسرائيليين المقيمين في تل أبيب إلى المستوطنات في الضفة الغربية".

وأوضحت أن "أعدادا كبيرة من الإسرائيليين قاموا باستئجار بيوت في مستوطنة "بيت حورون" ومستوطنة "جفعات زئيف"، ومستوطنات أخرى في الضفة من أجل الإقامة فيها".

ونوّهت إلى أن عملية "النزوح بدأت منذ أيام، خوفا من الصواريخ القادمة من قطاع غزة"، مؤكدة أن "حالة من الرعب تجتاح تل أبيب".

وهددت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم باستهداف "تل أبيب" بالصواريخ في حال استمر الاحتلال في استهداف منازل وشقق المواطنين الفلسطينيين في القطاع.

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