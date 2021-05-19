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١٩‏/٠٥‏/٢٠٢١, ١٠:١٦ ص

إيران تدعو لمشاركة العراق في الاجتماع الاستثنائي بشأن فلسطين

إيران تدعو لمشاركة العراق في الاجتماع الاستثنائي بشأن فلسطين

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، يوم الثلاثاء، موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية.

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه حسب بیان مكتب الحلبوسي، أنه تلقى اتصالا من رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف للتباحث حول تطورات القضية الفلسطينية، وضرورة بذل جهود البرلمانات الإسلامية لاتخاذ موقف جاد فيما يخص الوضع في فلسطين".

ووجَّه قاليباف، بحسب البيان، "دعوةً لمشاركة العراق في الاجتماع الاستثنائي الذي تستضيفه الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجنة فلسطين في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة استخدام الإمكانات الدبلوماسية البرلمانية لدعم القضية الفلسطينية، ووضع نهاية فورية لاعتداءات الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطيني".
وأكد الحلبوسي، خلال الاتصال، "موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية، مشيرا إلى المواقف الرسمية والشعبية في العراق لمساندة الشعب الفلسطيني، كذلك دعمه للقضية الفلسطينية في المحافل العربية والإسلامية والدولية كافة".

/انتهی/

رمز الخبر 1914586
https://ar.mehrnews.com/news/1914586/

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