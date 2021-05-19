اميركا زودت الكيان الصهيوني بصواريخ بالغة الدقة لقتل الاطفال/تسجیل 310 وفاة بكورونا

ظريف: اميركا زودت الكيان الصهيوني بصواريخ بالغة الدقة لقتل الاطفال بدقة اكبر

صرح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان اميركا زودت الكيان الصهيوني بصواريخ بالغة الدقة لقتل الاطفال الفلسطينيين بمزيد من الدقة.

اللواء باقري: ايران تحقق إنجازات جديدة في مجال تصنيع محركات الطائرات المتطورة

اعتبر رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري أن تصميم وانتاج محركات الطائرات في مؤسسة الصناعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع من المؤشرات الرئيسية على تطور قدرات البلاد.

أهالي مدينة طهران سينظمون وقفة تضامنية مع فلسطين

قال رئيس المجلس التنسيقي للاعلام الإسلامي بمحافظة طهران: إن أهالي طهران سينظمون غدًا (الأربعاء 19 مايو) وقفة تضامنية مع فلسطين في ساحة الإمام الحسين (ع) بالعاصمة تعبيرا عن دعمهم للشعب الفلسطيني المظلوم.

الجيش الايراني ينفذ مناورة "فتح 1" للدفاع السيبراني

نفذ جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية يوم الثلاثاء مناورة "فتح 1" المشتركة للدفاع السيبراني للارتقاء بالقدرات اللازمة لمواجهة التهديدات السيبرانية.

متحدث الحكومة : صوت الدفاع عن تطلعات الشعب الفلسطيني بات مدويا في انحاء العالم

اكد المتحدث باسم الحكومة "علي ربيعي"، ان صوت الدفاع عن الشعب الفلسطيني وتضحياته وتطلعاته لنيل العدالة والحرية، بات مدويا في جميع قارات العالم اليوم.

إيران تتبرع بمبلغ 100 الف دولار و50 طنا من الادوية للشعب الفلسطيني

أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الايرانية كريم همتي عن إرسال مساعدات مالية بقيمة 100 ألف دولار وشحنة من الأدوية بزنة 50 طنا للشعب الفلسطيني.

وزارة الصحة: تسجیل 310 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي أنه بوفاة 310 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 77 الفا و 532 شخصا.

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