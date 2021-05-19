هناك إجماع على استمرار تجارة إيطاليا مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الثلاثاء: لقد اُشير في المحادثات مع المسؤولين السياسيين والاقتصاديين الايطاليين الى المنافع الكبيرة التي ستحققها ايطاليا في استئناف العلاقات التجارية مع ايران.

واوضح بانه اجرى في روما محادثات ممتازة مع وزير الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو ورئيس مجلس النواب روبرتو فيكو ورئيس لجنة السياسة الخارجية في مجلس الشيوخ الايطالي بتروتشلي ورئيس الوزراء السابق ماسيمو دالما ورئيس الجانب الايطالي في غرفة التجارة المشتركة بين ايطاليا وايران.

ونوه ظريف الى انه تباحث مع المسؤولين الايطاليين ايضا حول اوضاع المنطقة ومنها فلسطين.

وكان وزير الخارجية الايراني قد التقى اول امس الاثنين البابا فرنسيس ورئيس وزراء الفاتيكان الكردينال بارولين ووزير خارجية الفاتيكان غالاغر.

وصرح ظريف في تغريدة له بانه قدم خلال لقائه بابا الفاتيكان عرضا للظروف الناجمة عن اجراءات الحظر الاحادية الظالمة المفروضة من قبل الولايات المتحدة ضد الشعب الايراني خاصة في مجالات الادوية واللقاحات، واشاد بمواقف البابا تجاه الحظر.

كما شرح وزير الخارجية الايراني الظروف الصعبة المفروضة على الشعب الفلسطيني بكافه اديانه، موجها الشكر للبابا فرنسيس لمواقفه بهذا الصدد.

وصرح ظريف بانه تباحث مع رئيس الوزراء ووزير خارجية الفاتيكان حول الاهداف والتحديات المشتركة وكذلك الحوار بين الاديان وفلسطين والحظر الاميركي والتعاون الثنائي والدولي مع الفاتيكان.

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