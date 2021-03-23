فلسطين: حان الوقت لوقف إفلات إسرائيل من العقاب

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه جاء ذلك في 3 رسائل بعث بها مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إلى مسؤولين بالمنظمة الدولية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأرسل منصور، الرسائل إلى كل من الأمين العام أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد)، ورئيس الجمعية العامة فولكان بوزكير.

وشدد على أن "إسرائيل تواصل قتل وجرح وتشويه المدنيين الفلسطينيين".

وأشار منصور إلى استشهاد المؤذن عاطف حنايشة (48 عاما)، الذي قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي الجمعة، خلال فض مسيرة منددة بالاستيطان في قرية "بيت دجن" شرق نابلس.

وأحال في رسائله إلى تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، الذي أفاد بأنه في شهر فبراير/شباط 2021 وحده، هدمت سلطات الاحتلال أو استولت على 153 عقارا فلسطينيا، ما أدى إلى تشريد 305 أشخاص، بينهم 172 طفلا، وإلحاق الضرر بسبل عيش 435 شخصا آخرين.

وطالب منصور، بـ"العمل على وجه السرعة لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بما يتماشى مع القانون الدولي".

وتقول مؤسسات حقوقية "فلسطينية ودولية وإسرائيلية"، إن إسرائيل تتخذ تدابير، تهدف إلى خفض عدد السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية، ومنطقة "ج" بالضفة، تشمل هدم المنازل وعدم منح السكان تراخيص بناء.

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