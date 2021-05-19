مظاهرات تعمّ ولايات أمريكية نصرةً لفلسطين وتنديدًا بدعم واشنطن لـ"اسرائيل"

شهدت مدن وولايات أمريكية، مظاهرات احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واعتداءاته على الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية والمدن المحتلة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، انطلقت التظاهرات بشكل متزامن في بروكلين والعاصمة الأمريكية واشنطن، أطلق خلالها المتظاهرون هتافات منددة بـ"إسرائيل"، ورفعوا أعلام فلسطين، وأغلقوا حركة المرور.كما شهدت ولاية "نيويورك" تظاهرات متضامنة مع فلسطين.

وأمس أيضًا، تظاهر الآلاف في مدينة ديربورن ‏فيبولاية ميتشيغان ضد الدعم الأمريكي لـ"إسرائيل" وذلك خلال زيارة الرئيس جو بايدن لمصنع سيارات تابع لشركة "فورد" بالمدينة.



المصدر: العهد نيوز