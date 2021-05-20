سلامي: نقف مع الشعب الفلسطيني حتى النهاية/ 233 حالة وفاة جديدة بكورونا

سلامي: نقف مع الشعب الفلسطيني حتى النهاية/ دماء الشهداء ستزهر النصر القادم

صرح قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء "حسين سلامي"، أن القضية الفلسطينية أصبحت قضية عالمية، مشيراً إلى أن اليوم ظهرت فلسطين جديدة الى الساحة تحمل بدل الحجارة صواريخ قادرة على استهداف جميع اهداف وقواعد الاحتلال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن هذا التصريح جاء خلال كلمة لقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء "حسين سلامي" خلال تجمع حاشد للشعب الإيراني، اليوم الأربعاء، تضامناً مع الأحداث في فلسطين، وذلك في ساحة "الإمام الحسين" عليه السلام، في مدينة طهران.

وقال اللواء سلامي في كلمته: نحيي الشعب الفلسطيني البطل في غزة ونؤكد لهم اننا نقف الى جانبهم دائما، نحن نقف مع الشعب الفلسطيني الى النهاية وهذا عهد ابدي.

وأضاف قائد الحرس الثوري: بعض الانظمة العربية لجأت للتطبيع مع كيان الاحتلال ظنا منها ان هذا الكيان قوي لايمكن تهديده...

روحاني: على العالم الإسلامي إنقاذ الفلسطينيين ونصرتهم من العدوان الوحشي الصهيوني

دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الدول الاسلامية الى بذل اقصى جهودها لنصرة الفلسطينيين وانقاذهم من العدوان الوحشي الذي يشنه الكيان الصهيوني، فيما نوه أن عيون العالم تترقب الانتخابات الرئاسية القادمة في ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في حديثه في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء اوضح الرئيس روحاني ان حكومته وطوال ثماني سنوات من عمرها لم تدخل في مفاوضات الاَ وخرجت منها منتصرة.

وعاهد روحاني الشعب الايراني على ان نهاية محادثات فيينا ستكون انتصار الشعب الايراني، مشيرا الى انجاز خطوات كبيرة في هذا اليوم بالذات...

خلال لقائه بالمسؤولين الإيرلنديين؛ ظريف: تباحثنا حول الاتفاق النووي واليمن وفلسطين

صرح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، فيما يتعلق بلقائه بالمسؤولين الإيرلنديين أن المباحثات شملت الاتفاق النووي واليمن وافغانستان والاوضاع في فلسطين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ظريف كتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في ختام جولته الاوروبية: في دبلن، المحطة الثالثة والاخيرة من جولتنا الاوروبية، التقينا الرئيس الايرلندي مايكل دي هيغينز ووزير الخارجية سيمون كوفيني.

واضاف: انه ومع التاكيد على العلاقات الودية بين البلدين اجرينا مباحثات حول تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتابع وزير الخارجية: كما اجرينا مشاورات حول الاتفاق النووي واليمن وافغانستان والاوضاع المتدهورة في فلسطين.

وخلال لقائه وزير الخارجية الايرلندي رحب ظريف باستعدادات ايرلندا بهدف اعادة فتح سفارتها وتعيين سفير لها في طهران...

وزارة الصحة: تسجيل 233 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي، أنه بوفاة 233 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 77 الفا و 765 شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة، تسجیل 12 الفا و 789 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیونين و792 الفا و204 اشخاص ويكون 5 الاف و158 شخصا في وضع حرج.

وبلغ عدد المتعافین من الفیروس ملیونين 272 الفا و719 شخصا لغایة الان.

كما ان 18 مليونا و418 الفا و983 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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