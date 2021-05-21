اعيد رسم موازنة القوى في العالم عبر معركة سيف القدس/ تطور الشعب العراقی رهن برفض الامریکان والصهاينة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية الايرانية، أن الشعب العراقي أقام تجمعا كبيرا في بغداد تحت عنوان "الأقصى رمز مقاومتنا" بدعوة من فصائل المقاومة العراقية، مؤكدا على دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني.

وخاطب المتحدث الرسمي باسم المقاومة الإسلامية حركة النجباء، بصفته المتحدث الرئيسي في المهرجان، المقاومين الفلسطينيين، قائلا: "انكم ايها الاخوة في المقاومة الفلسطينية بهذه المواجهة الكبرى قد اعدتم تشكيل خارطة القوى وتوازنها في العالم بأسره فهذا الضمير العالمي لايعترف إلا بلغة السلاح ولايحترم إلا بالأقوياء وأنتم بالله أقوى وأشد".

وأعرب المهندس نصر الشمري عن تقديره لصبر وتضحيات المجاهدين الفلسطينيين، متابعا انكم ايها المجاهدون المقاومون في فلسطين العزيزة لا تدافعون عن اهلنا واهلكم في فلسطين فحسب، بل تحملون على اكتافكم اليوم شرف الأمة ومستقبلها وعزتها وكرامتها.

کما أعرب عن فخره بانتصارات المقاومة في فلسطين، مضيفا ان قلوبنا تهلل قبل السنتنا لكل ضربة من ضرباتكم في صدور الاعداء.

وختم نائب الأمين العام لحركة النجباء، معربا عن اطمئنانه بانتصار المقاومة الفلسطينية وتحرير القدس الشريف والمسجد الأقصى، معلنا اننا في ارض العراق اجيال نشأت على هتاف "الموت لامريكا" و"الموت لإسرائيل" وترعرعت على ان تردد في كل موقف

"كلا كلا أمريكا" و" كلا كلا إسرائيل".

الجدير بالذكر أن خلال المهرجان كانت مسيرات الاحتلال الأمريكي تحلق فوق رؤوس المتظاهرين.

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