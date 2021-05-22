آلاف المهجرين الفلسطينيين يعودون إلى ديارهم في قطاع غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عاد آلاف المهجرين الفلسطينيين إلى منازلهم المدمرة في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار لمدة 11 يوما بين الكيان الصهيوني وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

أعلن مسؤولون فلسطينيون يوم الجمعة أن تكلفة إعادة إعمار الدمار الذي خلفته حرب غزة التي استمرت 11 يوما ستبلغ عشرات الملايين من الدولارات. ومع اكتشاف جثث خمسة شهداء آخرين في أنقاض غزة، بلغ عدد شهداء فلسطين 248 شهيدا بينهم 66 طفلا وأكثر من 1900 جريح.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية "مارجريت هاريس" إن المرافق الصحية في غزة تواجه العدد الكبير من الجرحى.

لذلك دعت إلى إتاحة الوصول الفوري إلى المعدات والكوادرالطبية في قطاع غزة.

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