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٢١‏/٠٥‏/٢٠٢١, ١:١٦ م

عراقجي:

آن الآوان لتعود واشنطن الى الاتفاق النووي وتلغي الحظر الجائر

آن الآوان لتعود واشنطن الى الاتفاق النووي وتلغي الحظر الجائر

صرح مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي بان الآوان قد آن لتعود الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي وتلغي الحظر الجائر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال عراقجي في تصريح ادلى به لقناة "ان اج كي" اليابانية: خلال المفاوضات النووية في فيينا لم يتم اتخاذ القرار بعد حول بعض القضايا الرئيسية.

واضاف: ان المفاوضات حول احياء الاتفاق النووي ستستمر بعد المهلة المحددة التي تنتهي يوم 21 مايو.

وتابع مساعد الخارجية الايرانية: ان الوفد الايراني يغادر فيينا على امل استئناف عمله في الاسبوع القادم ونامل بان نصل الى نتيجة (من المفاوضات).

واكد عراقجي قائلا: ان ايران ستتخذ القرار لاحقا حول احتمال استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

/انتهى/

رمز الخبر 1914643
https://ar.mehrnews.com/news/1914643/

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