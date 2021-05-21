آن الآوان لتعود واشنطن الى الاتفاق النووي وتلغي الحظر الجائر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال عراقجي في تصريح ادلى به لقناة "ان اج كي" اليابانية: خلال المفاوضات النووية في فيينا لم يتم اتخاذ القرار بعد حول بعض القضايا الرئيسية.

واضاف: ان المفاوضات حول احياء الاتفاق النووي ستستمر بعد المهلة المحددة التي تنتهي يوم 21 مايو.

وتابع مساعد الخارجية الايرانية: ان الوفد الايراني يغادر فيينا على امل استئناف عمله في الاسبوع القادم ونامل بان نصل الى نتيجة (من المفاوضات).

واكد عراقجي قائلا: ان ايران ستتخذ القرار لاحقا حول احتمال استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



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