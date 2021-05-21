وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مدير مكتب قناة "فلسطين اليوم" في طهران "محمد أكرم العجّوري"، وجّه رسالة شكر إلى المقاومة الإسلامية، وعلى رأسها "سرايا القدس" _الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وأكد خلالها أن معركةُ سيفِ القدس ماهي إلا بدايةً للتحريرِ الحقيقي، مؤكداً على أهمية الحذرَ والإستمرارَ في الإعدادِ والتجهيزِ وعدمِ التراخي.

هاكم نص الرسالة:

( مناورةُ التحرير)

بسم

"ولاتحسبنَّ الذينُ قُتِلوا في سبيلِ اللهِ أمواتاً بل أحياءٌ عندَ ربِهم يُرزَقُون"

كلُ التحيةِ والإحترامِ منَ القلبِ إلى حركةِ الجهادِ الإسلامي وجناحِها العسكري سرايا القدس وللمقاومةِ الفلسطينية.

لقدم رفعتُم رؤوسَنا أمامَ العالمِ أجمع؛بسواعِدِكُمُ الجهاديةِ، أنتم فخرُ الأمةِ والجميعُ يفتخرُ بكم.

أذللتُم هذا الكيانَ المتعجرفَ وثأرتُم للقدسِ ودماءِ الشهداء، وأصبحت اسرائيلُ أضحوكةً أمامَ امكانياتِكُم القليلةِ، ولكنَّ إيمانَكم الكبيرَ باللهِ هو الذي خلقَ الرعبَ في قلوبِهم.

معركةُ سيفِ القدس ماهي إلا بدايةً للتحريرِ الحقيقي فعلينا الحذرَ والإستمرارَ في الإعدادِ والتجهيزِ وعدمِ التراخي فالنصرَ الكبيرَ والتحريرَ مازالَ ينتظرُنا.

نقبل أيادي المجاهدين الطاهرةَ (لقد رفعتُم من معنوياتِنا وأثلجتُم صدورَنا).

أخوكم محمد أكرم

/انتهى/