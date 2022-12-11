حماس: "سيف القدس" سيظل مُشرعا ولن يُغمد حتّى التحرير

وأفادت وكالة مهر للانباء، أن حمادة، قال خلال فعالية بمنطقة غرب مدينة غزة ضمن فعاليات الانطلاقة الـ 35 للحركة، مساء السبت، أن المقاومة في الضفة المحتلة لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال الصهيوني، مضيفًا "شعبنا الفلسطيني سيبقى يدافع عن أرضه ومقدساته بكل الوسائل حتى دحر الاحتلال عن أرضنا".

ودعا أهلنا في الضفة والقدس والداخل للانتفاض بوجه الاحتلال، وجرائمه المتواصلة بحق أبناء شعبنا، متوجها بالتحية لأروح شهداء الانتفاضات الفلسطينية المتعاقبة وقوافل الشهداء في الضفة والقدس.

كما جدد رفض الحركة لكل مشاريع التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، والتنسيق الأمني مع الاحتلال.

وبيّن أن أسباب انتفاضة الحجارة التي اندلعت عام 1987هي ذاتها ما زالت قائمة، وتتأكد وتزداد في ظل جرائم الاحتلال المتصاعدة في الضفة والقدس واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأكد حمادة أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال على رأس أولويات حركة حماس، متوجها بالتحية لأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال.

المصدر: موقع كتائب عز الدين القسام

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