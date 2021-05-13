ومن لايشكر العبد لايشكر الله/ إلى الشهيد قاسم سليماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه ومع حلول عيد الفطر المبارك والبشائر التي تهلُّ علينا من فلسطين ببركة صواريخ المقاومة، وجّه نجل القائد العام لسرايا القدس ومدير قناة فلسطين اليوم في طهران "محمد أكرم العجّوري" أسمى باقات الشكر للشهيد المجاهد الحاج "قاسم سليماني"، في إشارة منه إلى مكانة الشهيد قاسم سليماني في قلوب الشرفاء، وفضله في دعم ومساندة المقاومة الفلسطينية.

هاكم نص الرسالة:

الشكر وكل الشكر للشهيد المجاهد الحاج "قاسم سليماني" الذي دعم المقاومة الفلسطينية، ولم يبخل يوماً في العطاء والتضحية.

وأردف العجّوري: ومن لايشكر العبد لايشكر الله.

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