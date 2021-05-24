وزير الطرق يعلن عن مباحثاته في يريفان حول التعاون السككي بين ايران وارمينيا

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه في تصريح له اليوم الاثنين، اشار اسلامي الى اللقاءات التي عقدها مع كبار المسؤولين الارمينيين على امتداد زيارته الحالية لـ "يريفان"؛ لافتا الى تيسير الاجراءات المتعلقة بالتعامل التجاري وعمليات الترانزيت بين البلدين.

واضاف، ان موضوع تفعيل ممر الخليج الفارسي – البحر الاسود، مدرج على سلم القضايا التي سيتم متابعتها خلال هذه الزيارة؛ وبيّن ان انجاز هذا المشروع يتطلب توفير الطاقات وانشاء وتطوير البنى التحية اللازمة.

واشار وزير الطرق الايراني الى مباحثاته مع المسؤولين في جمهورية ارمينيا حول طريق تبريز – جلفا ويريفان – تفليس السككي؛ مبينا انه تقرر في ضوء المباحثات متعددة الاطراف التي جرت بمحورية روسيا، العمل على تفعيل هذه الشبكة السككية في اطار ممر الشمال جنوب التجاري الدولي.

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