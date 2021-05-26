نشكر إيران الكريمة/ أي مساس بالمقدسات يعني حرباً إقليمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن السنوار وخلال مؤتمر صحفي في غزة، وجه الشكر لإيران التي قال إنها كانت كريمة دائما مع الفصائل الفلسطينية ماديا ولوجستيا ومعنويا.

وتحدث قائد حماس في قطاع غزة عن فشل إستخبارات العدو الصهيوني في خديعة كتائب القسام عندما أعلن مسؤول إسرائيلي بدء العملية البرية، لافتا إلى أن كتائب القسام تراجعت بدلا من التقدم نحو الخطوط الأمامية لأنها كانت تعرف أن بدء العملية البرية كذبة وقد قصفت طائرات العدو الجبهة الأمامية على أمل قتل أكبر عدد من مقاتلي الكتائب

وأكد السنوار أن حركة حماس التزمت بوقف إطلاق النار إكراما لقطر ومصر وجهودهما في هذا الصدد.

وشدد قائد حماس في غزة على أن الحركة ستفسح المجال أمام الدول الراغبة بالمشاركة في إعادة الإعمار، من المصريين للأتراك للكويتيين لبقية العرب مؤكدا أن حماس لن تستفيد ماديا من عملية إعادة الإعمار.

وأضاف السنوار قائلا إن حركة حماس لا تحتاج لمساعدات مادية، ووجه شكره للمتبرعين للفصائل الفلسطينية في القطاع، وتابع قائلا: "لدينا طرقنا في الحصول على الأموال".

وقال السنوار أن عدد الشهداء في التصعيد العسكري الأخير، من كتائب القسام بلغ 57 مقابل 22 من سرايا القدس وواحد من كتائب النصر، في حين أشار إلى أن 66 ممن تبقى من القتلى كانوا أطفالا و39 امرأة و20 مسنا أما البقية فكانوا من المدنيين دون الـ60 عاما، حسب قوله.

وأكد قائد حماس في قطاع غزة أن أي مساس بالمقدسات سيعني حربا إقليميا.

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