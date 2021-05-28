السيد عبدالملك الحوثي يولي اهتماما خاصا للقضية الفلسطينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أضاف عبداللهيان لـ "المسيرة" أن الشعب اليمني ورغم حصاره لا يزال متمسكا بالقضية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن الشعب اليمني يتمتّع بقدرات عسكرية متطورة وروح معنوية صلبة، ودعمه للقضية الفلسطينية يحمل دلالات كبيرة.

وأوضح عبداللهيان أن معركة سيف القدس أثبتت أن حلم الصهاينة بتشكيل دولة يهودية من النيل إلى الفرات لن يتحقق مطلقا، لافتًا إلى أن معركة سيف القدس أثبتت هشاشة كيان العدو وفشل القبة الحديدة رغم الدعم اللامتناهي الأمريكي والغربي.

وأشار إلى أن أسلوب الردع والمقاومة يضعه قادة المقاومة في فلسطين، وإيران لا تتوانى عن تلبية جميع مطالب الشعب الفلسطيني وقيادته.

وأكد أمير عبداللهيان أن إيران تدعم المقاومة دون النظر للخلفية المذهبية لها.

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