القوات اليمنية ستكون جزءاً من معادلة الدفاع عن القدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان قائد حركة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، أكد في آخر خطاب له، في 3 حزيران/يونيو، أن "اليمن جزء لا يتجزأ من المعادلة التي أعلنها السيد حسن نصر الله، ومفادها أن التهديد للقدس يعني حرباً إقليمية، في إطار محور المقاومة".

المحبشي أوضح أن العدو قد لا يتوقف إلّا متى استهدف العمق الإسرائيلي، موضحاً أنَّ "إسرائيل" تأخذ بكلام قادة محور المقاومة لأنهُم يفعلون ما يقولون، على عكس ما كانت تفعل حيال جامعة الدول العربية".

وكان الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، أكد أن "المقاومة تعمل بجِد على أن نصل إلى معادلة مفادها أن الاعتداء على القدس يعني حرباً إقليمية"، مشيراً إلى أن "أول الغيث في المعادلة الجديدة جاء من اليمن العزيز".

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، في أيار/مايو الماضي، خلال الوقفة الحاشدة إن "الشعوب العربية واليمنيين سيذهبون لمناصرة القضية الفلسطينية".

وفي الشأن اليمني، أضاف المحبشي أن "إسرائيل موجودة خلف اللافتة الإماراتية في جزيرة ميون في البحر الأحمر".

قناة المسيرة

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