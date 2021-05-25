غزّة أقدمت على خطوة نوعية في تاريخ الصراع مع العدو يجب أن تقدّر عالياً

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد حسن نصر الله يلقي كلمة في هذه الأثناء على قناة المنار بمناسبة عيد المقاومة والتحرير.

وأضاف الأمين العام لحزب الله: قادة حركات المقاومة الفلسطينية وقادة أجنحتها العسكرية كانوا متألقين في المعركة الأخيرة.

وتابع سماحته: انتصار 2000 صنعه الشعب اللبناني والمقاومة وهو نتيجة تراكم تضحيات حركات وأحزاب وطنية.

وأكد السيد حسن نصر الله أنه من أهم عوامل انتصار 2000 الموقف الرسمي الصلب والصامد الممثل آنذاك بالرؤساء لحود وبري والحص.

ولفت سماحته أن تحرير 2000 أسسس لزمن الانتصارات ويومها أهدت المقاومة هذا الانتصار لكل فلسطين لأن الهدف هناك.

وأشار السيد حسن نصر الله أن نتائج انتصار 2000 كانت استراتيجية لذلك حذر قادة العدو من المخاطر الاستراتيجية لتلك الهزيمة.

ولفت الأمين العام لحزب الله أن الإنجاز في 2000 وضع العدو والصديق والقضية الفلسطينية والصراع أمام مسار استراتيجي مختلف.

وأضاف سماحته: دخول القدس في دائرة تهديد خطر دفع قيادة المقاومة لاتخاذ موقف تاريخي وحازم وجديد.

ولف السيد حسن نصر الله أن سبب المعركة الأخيرة حماقة قيادة العدو وغطرستها واستخفافها بالمقاومة وخطأ في حساباتها.

وأشار سماحته أن التقدير الإسرائيلي كان أن ردة الفعل على مشروع التهويد في القدس لن تتجاوز البيانات.

وتابع السيد حسن نصر الله: أهم خطأ في تقدير العدو أنه لم يخطر على باله أن غزة ستقدم على قرار تاريخي ضخم.

وأكد الأمين العام لحزب الله أن غزة فاجأت الصديق والعدو في قرارها تنفيذ تهديدها رداً على ما يقوم به الاحتلال في القدس.

وأضاف السيد حسن نصر الله: ما أقدمت عليه غزة كان خطوة تاريخية نوعية في تاريخ الصراع مع العدو يجب أن تقدّر عالياً.

ولفت سماحته أن التطور التاريخي في معركة سيف القدس أن غزة دخلت لتحمي القدس وأهلها وليس لحماية غزة.

وتابع السيد حسن نصر الله : أهل غزة ومقاومتها كانا في موقع الاستعداد للدفاع والتضحية فداء للقدس والمسجد الأقصى.

يتبع...