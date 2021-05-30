موقع يفضح اسرار"نووية أمريكية"متورطة في أوروبا!

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فضح الموقع اسرار الولايات المتحدة من خلال بطاقات يستخدمها عسكريون يخدمون في "هذه القواعد العسكرية الأوروبية، التي تضم أسلحة نووية".

والموقع الإلكتروني الاستقصائي "بيلينغكات"معروف بأنه كشف عملاء الاستخبارات العسكرية الروسية، وقام بتوثيق استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.

وذكر الموقع أنه تمكن أيضاً "من العثور على تفاصيل (...) كل القواعد الأوروبية الأخرى المعروفة باحتوائها أسلحة نووية: إنجرليك (تركيا) وغيدي (إيطاليا) وبوشيل (ألمانيا) وكلاينه بروغل (بلجيكا)".

وذكر كاتب المقال فويكي بوستما، أنه تمكن ببساطة من خلال البحث على الإنترنت عن المصطلحات المعروفة بأنها مرتبطة بالأسلحة النووية.

ويعود تاريخ أقدم هذه الملفات إلى 2012 لكن تم وضع أحدثها على الإنترنت في أبريل (نيسان) 2021، كما يقول فويكي بوستما، الذي أوضح أنه حاول من دون جدوى الحصول على تعليق من حلف شمال الأطلسي ووزارة الدفاع الأميركية والقيادة الأوروبية للجيش الأميركي (يوكوم) على مقالته.

وقد تم سحب أوراق المراجعة من التطبيقات بعد فترة وجيزة من طلبه الحصول على تعليقات.

وقال، كما جاء في تقرير وكالة الصحافة الفرنسية، إن جنوداً أميركيين كانوا يراجعون معلوماتهم على تطبيقات تعليمية معروفة، وفقاً لتحقيق نشره يوم الجمعة "بيلينغكات" الإلكتروني، وقال إنه تمكن من تحديد مواقع القنابل النووية الحرارية الأميركية المخزنة في أوروبا، بدقة، والتعرف على أمور مثل المواقع التي تضم أبنية خرسانية "ساخنة" تحت الأرض، وتحوي قنابل نووية وجداول دوريات أمنية وتفاصيل أخرى.

وأنشأ الجنود مجموعات بطاقات رقمية (فلاش كارد) على تطبيقات بينها "شيغ" و"كويزليت" و"كرام".

ووجد مجموعة واحدة من سبعين بطاقة تعليمية على تطبيق "شيغ" بعنوان "للدراسة" تشير إلى الملاجئ التي تحوي أسلحة نووية في قاعدة فولكل الجوية في هولندا.

ومن بين الأسئلة الواردة على بطاقة "كم عدد الأقبية (دبليو إس 3) الموجودة في قاعدة فولكل؟".

والجواب حسب البطاقة هو "أحد عشر 11" و"دبليو إس 3" هي الأحرف الأولى من المصطلح العسكري لتخزين الأسلحة وأنظمة الأمن.

ولم تعترف الحكومة الهولندية رسمياً يوماً بأن قاعدة فولكل الجوية في جنوب شرقي البلاد تضم أسلحة نووية. وأشارت بطاقة أخرى من المجموعة نفسها إلى أن خمسة من الأقبية الـ11 كانت "ساخنة" والست الأخرى "باردة" مع تحديد كل منها بدقة.

كما وجد مجموعة من ثمانين بطاقة على موقع "كرام" للبطاقات التعليمية مع تفاصيل الخزائن الساخنة والباردة في قاعدة أفيانو الجوية في إيطاليا، تكشف كيف يجب أن يقوم الجندي في تفعيلها استناداً إلى مستوى الإنذار.

ويخضع الجنود الأميركيون المسؤولون عن الترسانة النووية في أوروبا بانتظام لاستبيانات أمنية طويلة ومفصلة، تجبرهم على حفظ قدر كبير من المعلومات والأسماء المختصرة.

وذكر مثالاً آخر أنه في قواعد يتم تخزين الصواريخ النووية الحرارية المحمولة جواً «بي 61» فيها، تم تجهيز حظائر الطائرات (اسمها المختصر "بي إيه إس"، بأنظمة لتأمين الأسلحة "دبليو إس3" وهيكل خرساني "قبو" يمكن أن يحوي أربع قنابل نووية حرارية "بي 61".

والأسوأ من ذلك، أدخل جندي على أحد هذه النماذج عبر الإنترنت كلمات المرور وأسماء المستخدمين اللازمة لإلغاء تنشيط أنظمة الأمان "دبليو إس 3".

/انتهى/