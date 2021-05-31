المشاركة القصوى في الانتخابات تضمن الأمن القومي للبلاد ومستقبل الشعب/تسجيل 198 وفاة بكورونا

العميد حاتمي: المشاركة القصوى في الانتخابات تضمن الأمن القومي للبلاد ومستقبل الشعب

أعتبر وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايرانية العميد أمير حاتمي ان المشاركة القصوى في الانتخابات الرئاسية تضمن الأمن القومي للبلاد ومستقبل الشعب.

العلاقات العامة بمقر حمزة سيد الشهداء (ع)؛ الحرس الثوري يفكك خلية ارهابية شمال غربي البلاد

اعلنت العلاقات العامة بمقر "حمزة سيد الشهداء (ع)" التابع للحرس الثوري في محافظة اذربايجان غربي (شمال غرب ايران)، عن تفكيك خلية ارهابية جنوبي المحافظة ومصرع اثنين من عناصرها.

الحكومة تعلن نهاية عمل همتي في رئاسة البنك المركزي

اعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، ختام رئاسة عبد الناصر همتي للبنك المركزي، و"ذلك في ضوء ترشح الاخير للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة وخوضه السباق الانتخابي.

روحاني: الحكومة الإيرانية لا تدّخر جهدا في دعم الشرائح المتضررة جراء فيروس كورونا

قال رئيس الجمهوریة حسن روحاني ان الحكومة بذلت قصارى جهدها لحماية المتضررين من فيروس كورونا رغم كل القيود، مؤكدا انها ستواصل هذا الدعم.

مواقف وتصريحات المرشحين للانتخابات الرئاسية في ايران

بدات المنافسة لتسنم سدة الرئاسة في ايران تشتد بين المرشحين السبعة الذين تم تاييد اهليتهم لخوض هذه الانتخابات .

وزير الاتصالات: إطلاق أول مركز دولي لتبادل البيانات في إيران

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "محمد جواد آذري جهرمي" عن إطلاق "أول مركز دولي إيراني لتبادل البيانات"، وقال انه "جاهز لدخول مدار النشاط".

في مؤتمر صحفي؛ عملية تحضير أول لقاح إيراني / 18 مليون جرعة لقاح حتى نهاية سبتمبر

تم وصف عملية تحضير لقاح " كوف إيران بركت" في المرحلة الثالثة من التجربة السريرية.

وزارة الصحة: تسجيل 198 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 79 الفا و 939 إصابة وفاة جديدة 198 خلال الـ24 ساعة الماضية.

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