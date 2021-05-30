الحكومة الإيرانية لا تدّخر جهدا في دعم الشرائح المتضررة جراء فيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس روحاني قال اليوم الأحد في اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة الذي عقد لمراجعة الإجراءات المتخذة لتقديم الدعم والمساعدة للمتضررين من كورونا والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لهذا الفيروس في العام الماضي الايراني قال: ان الحكومة بذلت قصارى جهدها لدعم المتضررين من العائلات والشركات الصناعية، على الرغم من القيود المالية وقلة عائدات النقد الأجنبي.. وستواصل القيام بذلك.

كما بحث الاجتماع التنسيق والتعاون بين مختلف الاجهزة لتوفير العملة الصعبة اللازمة لشراء وتوريد السلع الأساسية والاستخدام الأمثل لموارد النقد الأجنبي لدعم إنتاج وتوريد هذه السلع.

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