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٣٠‏/٠٥‏/٢٠٢١, ٣:٣٤ م

روحاني:

الحكومة الإيرانية لا تدّخر جهدا في دعم الشرائح المتضررة جراء فيروس كورونا

الحكومة الإيرانية لا تدّخر جهدا في دعم الشرائح المتضررة جراء فيروس كورونا

قال رئيس الجمهوریة حسن روحاني ان الحكومة بذلت قصارى جهدها لحماية المتضررين من فيروس كورونا رغم كل القيود، مؤكدا انها ستواصل هذا الدعم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس روحاني قال اليوم الأحد في اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة الذي عقد لمراجعة الإجراءات المتخذة لتقديم الدعم والمساعدة للمتضررين من كورونا والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لهذا الفيروس في العام الماضي الايراني قال: ان الحكومة بذلت قصارى جهدها لدعم المتضررين من العائلات والشركات الصناعية، على الرغم من القيود المالية وقلة عائدات النقد الأجنبي.. وستواصل القيام بذلك.

كما بحث الاجتماع التنسيق والتعاون بين مختلف الاجهزة لتوفير العملة الصعبة اللازمة لشراء وتوريد السلع الأساسية والاستخدام الأمثل لموارد النقد الأجنبي لدعم إنتاج وتوريد هذه السلع.

/انتهى/

رمز الخبر 1914903
https://ar.mehrnews.com/news/1914903/

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