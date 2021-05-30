تسجيل 198 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الاحد: تم منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الاحد تسجيل8876 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليونين و 902 ألفا و 94 إصابة مؤكدة من ضمنها4219 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشار التقرير الى تسجيل198 حالة وفاة جديدة من بين المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 79 الف939 شخصا.

ولفت التقرير الى تعافي مليونين و 441 ألفا و 528 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

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