وصف إدخال سفينة نفطية بين فترة وأخرى بالإنجاز سخافة منقطعة النظير

وأشار عبد السلام إلى أنَّ وصول الدواء والغذاء والمشتقات النفطية إلى الشعب اليمني حقٌ مكفول دون قيدٍ أو شرط وفي كل الظروف ولا قبول لأي مقايضة او ابتزاز في حقوق إنسانية مكفولة لكل البشرية.
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رأى رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام أنَّ إدخال سفينة نفطية بين فترة وأخرى والتمنن بها على الشعب اليمني ووصف ذلك بالإنجاز رغم الخروقات سخافة منقطعة النظير.
وأشار عبد السلام إلى أنَّ وصول الدواء والغذاء والمشتقات النفطية إلى الشعب اليمني حقٌ مكفول دون قيدٍ أو شرط وفي كل الظروف ولا قبول لأي مقايضة او ابتزاز في حقوق إنسانية مكفولة لكل البشرية.
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