وصف إدخال سفينة نفطية بين فترة وأخرى بالإنجاز سخافة منقطعة النظير

وأشار عبد السلام إلى أنَّ وصول الدواء والغذاء والمشتقات النفطية إلى الشعب اليمني حقٌ مكفول دون قيدٍ أو شرط وفي كل الظروف ولا قبول لأي مقايضة او ابتزاز في حقوق إنسانية مكفولة لكل البشرية.

/انتهى/