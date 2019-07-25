محمد عبد السلام: نرحب بأيّ دور روسي لحل الأزمة في اليمن

وأفادت وكالة مهر للانباء أن رئيس الوفد الوطني اليمني إلى المفاوضات محمد عبد السلام أنّه لمس تفهمًا روسيًا للرؤية الوطنية للوفد أفضل من أيّ وقت مضى، مرحباً بأي دور روسي لحل الأزمة في اليمن.مضيفاً إن بوغدانوف استعرض رؤية روسيا لتحقيق الأمن في الخليج الفارسي واليمن.

وفي لقاء مع قناة الميادين رحب عبد السلام بأي دور روسي لحل الأزمة في اليمن، موضحاً أن "هذه الزيارة هي الـ 4 لنا لموسكو لمناقشة العدوان"، وأضاف "جئنا إلى موسكو بدعوة من الخارجية لبحث العدوان والوضع الإنساني والأفق السياسي".

وشدد عبد السلام أنه يمكن أن يكون لموسكو دور في عملية السلام في اليمن، وأوضح "استلمنا رؤية روسية في مسالة أمن الخليج (الفارسي) واليمن وسننقل هذه الرسالة إلى السلطة في صنعاء".

ورأى عبد السلام أنه "لا يمكن أن يكون هناك أمن في الخليج (الفارسي) من دون أمن في اليمن، ولصنعاء دور مؤثر في الخليج".

واعتبر عبد السلام أن وصول 500 جندي أميركي إلى السعودية "أمر غير مرحب به في المنطقة".

وعن انسحاب القوات الإماراتية من الحرب على اليمن شدد عبد السلام على أن هذا الانسحاب "هو لمصلحة الإمارات"، موضحاً أنه لم يتم انسحاب أي عربة من هذه القوات حتى الآن، وختم بأن السلطة في صنعاء ما زالت في مرحلة تقييم للموقف الإماراتي، وقال "نعرف أن هناك إعادة تموضع لقواتها". /انتهى/.