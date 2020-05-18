كبير مساعدي الخارجية يبحث مع "محمد عبد السلام" احدث تطورات الساحة اليمنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه استمرارا لمشاورات الجمهورية الاسلامية الايرانية حول اليمن، اجرى كبير مساعدي الخارجية الايرانية للشؤون السياسية الخاصة اليوم الاثنين محادثات عبر اتصال هاتفي مع كبير مفاوضي حكومة الانقاذ الوطني اليمنية والمتحدث باسم حركة انصارالله محمد عبدالسلام.

وناقش الجانبان في هذه المحادثة الهاتفية آخر المستجدات السياسية والميدانية في اليمن ، وأشارا إلى خطر تفشي الفيروس التاجي في اليمن والنقص الحاد في المرافق للتعامل معه بسبب العدوان العسكري المستمر للقوات الأجنبية والحصار الوحشي للبلاد. وشددا على المساعدات الإنسانية والأدوية التي يحتاجها الشعب اليمني.

وشكر محمد عبد السلام خلال هذا اللقاء ، إيران على مساعداتها الإنسانية ودعمها السياسي والمعنوي للشعب اليمني ، وشدد على استعداد حكومة الإنقاذ الوطني اليمني للتوصل إلى اتفاق سياسي عادل ، وشرح آخر التطورات السياسية والميدانية في اليمن للجانب الإيراني.

كما تحدث كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة عبر الهاتف مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين حول آخر التطورات في اليمن. وشدد الجانبان في هذه المكالمة الهاتفية على أهمية الحفاظ على وحدة أراضي اليمن واعتبروا الخيار السياسي هولحل الوحيد للأزمة في هذا البلد./انتهى/