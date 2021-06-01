رئيسي: يجب تجفيف جذور الفساد في السلطة التنفيذية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مرشح الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة، آية الله إبراهيم رئيسي، استعرض، مساء اليوم الثلاثاء، في افادة تلفزيونية، خططه وبرامجه حيث اكد انه في القضاء يتعين عليه التعامل مع الفساد ، ويمكن تجفيف جذور الفساد ، واساس تجفيف جذور الفساد هو الجهاز الاداري للبلاد.

واضاف انه حضر السباق الانتخابي بناء على طلب الشعب والمثقفين، مؤكدا انه جندي للشعب ولو لم يكن بامكاني فعل شئ لما خضت هذا المضمار ابدا.

وتابع اية الله رئيسي ان العديد من المشاكل يمكن رفع مبرراتها واليوم نعتبر مكافحة الفساد والفقر والتمييز واجبا يقع على عاتقنا وفي السلطة التنفيذية ، ومن الممكن التعامل مع التمييز والفساد والظلم في السلطة التنفيذية.

واوضح رئيسي انه قادر على إحداث التغيير مشيرا الى ان التحول في الوضع الحالي يتطلب دعم جميع الشرائح.

واكد ان حكومته لن تكون حكومة سمسرة وامتيازات ومحسوبيات بل ستكون حكومة إنتاج وفك العقد وتذليل الحياة للمواطنين .

وتابع ان من المفترض أن تكون الاخلاق والروحانية والعدالة اساس المجتمع وان إقامة العدل هي إرادة جميع الناس وتركيز الدستور ، ونعتبر أي خروج على القانون من قبل أي شخص أمرًا مدانًا من قبل المجتمع.

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