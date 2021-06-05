على أميركا ان تتخلى عن استخدام الحرب الاقتصادية كورقة تفاوضية 

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في تغريدة له على تويتر، أشار محمد جواد ظريف الى محادثاته الهاتفية مع نظيره البريطاني دومينيك راب، وكتب: خلال الاتصال الهاتفي مع "دومينيك راب" وزير الخارجية البريطاني اتفقنا بشأن ضرورة استئناف الالتزام التام بالاتفاق النووي.

وأضاف ظريف: خلال هذه المحادثات نوهت الى أن على الولايات المتحدة ان تعود الى التزاماتها تماما، وان تتخلى عن السعي لاستخدام الحرب الاقتصادية ضد ايران كورقة تفاوضية.

وتابع: كما أجرينا محادثات بشأن الموضوعات الثنائية والقنصلية.

ومنذ آذار/مارس 2021 بدأت ايران ومجموعة 4+1 مفاوضات جديدة بغية احياء الاتفاق النووي، حيث استمرت الجولة الخامسها منها الى 2 حزيران/يونيو الجاري، وتقرر ان تعود الوفد المفاوضة الى عواصمها للاستراحة والتشاور، على ان يتم استئناف المفاوضات الاسبوع القادم.

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