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٠٧‏/٠٦‏/٢٠٢١, ١٠:٣٩ م

هدفان متتاليان للمنتخب الايراني في شباك نظيره البحريني

هدفان متتاليان للمنتخب الايراني في شباك نظيره البحريني

أحرز المنتخب الايراني لكرة القدم الهدف الاول في شباك الفريق البحريني على ستاد البحرين الوطني في الرفاع، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه سجل الهدف الاول للمنتخب الايراني اللاعب سردار آزمون في الدقيقة 54 (الشوط الثاني) وألحقه اللاعب ذاته بهدف آخر في الدقيقة 61 في شباك المنتخب البحريني.

ويتصدر منتخب البحرين ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، مقابل 11 نقطة من خمس مباريات للعراق، و9 لإيران و5 لهونغ كونغ ونقطة لكمبوديا. وتقام الجولة التالية من منافسات المجموعة يوم الجمعة القادم 11 حزيران/يونيو، حيث تلتقي هونغ كونغ مع العراق، وكمبوديا مع إيران.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين./انتهى/

رمز الخبر 1915138
https://ar.mehrnews.com/news/1915138/

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